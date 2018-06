Daļa maksātnespējas administratoru klaji ignorē prasību iesniegt amatpersonas deklarāciju

Vienlaikus maksātnespējas procesu prakse liecina, ka piepelnīties iespējams, sniedzot administratoram dažādas konsultācijas, piemēram, juridiskās. Piemēram, nogalinātā Bunkus sniegtie advokāta pakalpojumi pērn viņam kontā ieripināja 1,48 miljonus eiro jeb 17 reizes vairāk nekā pirms gada. Un šo shēmu izmanto arī citi administratori, kuriem noteikto atlīdzības griestu dēļ savos maksātnespējas procesos ar nopelnīto nepietiek. Proti, viņi izraksta dīvainus rēķinus izpalīdzīgiem konsultantiem, un tā «izpumpē» naudu no uzņēmuma. Šo problēmu Maksātnespējas administrācija atklājusi tikai pērn, kad ar likumu tai atļāva klātienes pārbaudes. Tajās kopumā no 63 procesiem 87% atklāti likumpārkāpumi, 15 iesniegumi nonākuši policijā aizdomās par krimināli sodāmiem pārkāpumiem. Vienu no nekaunīgajiem piemēriem šajā jomā rādīja arī Sprūds un Krūms, kas šādi no «Trasta komercbankas», iespējams, «izpumpējuši» vairākus miljonus eiro. Tiesa, šobrīd nav zināms, kā padzīšana no jomas ietekmējusi Sprūda turību, kas 2016. gadā veidoja 749 000 eiro ieņēmumus. Tikmēr Ilmāra Krūma deklarācijas liecina, ka no 3,7 miljonu eiro ienākumiem vismaz kontos nekas nav palicis.