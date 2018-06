SPRK padome noraidījusi «Conexus» lūgumu atļaut noteikt dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifus

Regulators secinājis, ka izvērtējamajos apstākļos nav iespējams gūt pārliecību par to, vai tarifus veidojošās izmaksas un to ietekmējošo faktoru prognozes būs pietiekami pamatotas un cik būtiskas būs paredzamo izmaksu apmēra izmaiņas tarifu pārskata ciklā. Tarifu projektā iekļautā dabasgāzes krātuves prognozētā izmantotā jauda ir pamatota ar «Conexus» prognozēm, tāpēc nepieciešama dabasgāzes tirgus darbību un tarifu projektā «Conexus» iekļauto apmēru prognožu rūpīga analīze. Līdz ar to ir nepieciešama SPRK iesaiste «Conexus» dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu noteikšanas procesā, un, SPRK ieskatā, izvērtējamajos apstākļos izsniegt «Conexus» atļauju nav pamata.