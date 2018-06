Apturēts PVN izkrāpēju grupējums, kurš nodarījis zaudējumus € 750 tūkstošu apmērā

Organizētajā noziedzīgajā grupējumā darbojās septiņas personas. Kopumā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 100 dažādu jomu uzņēmumu un personu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.



Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas «klienti» (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.





Noziedzīgais grupējums iegādājās uzņēmumus, kuros par valdes locekļiem reģistrēja galvenokārt Lietuvas iedzīvotājus. Šo uzņēmumu vārdā organizatori veica fiktīvus darījumus ar shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem.

«Klienti» savās deklarācijās norādīja nenotikušus darījumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli.



Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana tika organizēta, izmantojot nebanku norēķinu karšu maksājumu sistēmas, šajā gadījumā LeuPay un Paysera. Šo sistēmu tehniskie risinājumi ļāva darboties ar «netīro» naudu, slēpt un maskēt patiesā labuma guvējus - personas, kuras citu personu vārdā izmantoja pieeju norēķinu kontiem un norēķinu kartēm, lai iegūtu skaidru naudu, kas tika atdota «klientiem».



Kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem veica 37 kratīšanas Rīgā un tās apkaimē, Valmierā, Gulbenē un Limbažu novadā. Kratīšanas notika kriminālprocesā iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, automobiļos un garāžā. Amatpersonas izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus - mobilos tālruņus, dokumentus, datorus, elektroniskos datu nesējus, kodu kalkulatorus, zīmogus. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti finanšu līdzekļi aptuveni 15 tūkstošu eiro apmērā.



Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām sākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros desmit personas atzītas par aizdomās turētām, septiņām no tām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, vienai personai drošības līdzeklis - drošības nauda. Viena no personām iepriekš ir bijusi tiesāta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sāktajos kriminālprocesos:



1) 2007.gadā pēc Krimināllikuma 193.1. panta pirmās daļas, 193.panta ceturtās daļas, 195.1. panta otrās daļas un 275. panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem;



2) 2008.gadā pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas un 218. panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, papildsods - mantas konfiskācija;



3) 2015.gadā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.



Izmeklēšanas gaitā no sāktā kriminālprocesa izdalīti trīs kriminālprocesi, no kuriem divi nosūtīti kriminālvajāšanas sākšanai, kuros divas personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 275.panta otrās daļas par viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.



Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.