«Getliņi EKO» apgrozījums pērn pieaudzis par 21,5%

Uzņēmums 2017.gada otrajā pusē sāka audzēt gurķus jaunajā siltumnīcā, līdz ar to «Getliņi EKO» ieņēmumi no dārzeņu realizācijas pērn pieauga par 30%. Tikmēr uzņēmuma ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas pērn pieauga par 19%, kas saistīts ar to, ka pērn stājās spēkā labvēlīgas izmaiņas elektroenerģijas iepirkuma cenas noteikšanas kārtībā.