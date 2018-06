VID skaidro situāciju ar uzņēmumu «Vairāk saules»

Vēstīts, ka Valsts policija aizdomās par iejaukšanos kases aparātu darbībā restorānu tīklā «Vairāk saules» 12.jūnijā aizturēja četras ar restorānu tīklu saistītas personas. Policijai ir aizdomas, ka noziedzīgo darbību rezultātā valstij nodarīti aptuveni 1,5 miljonu eiro zaudējumi.



Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa trīs aizturētajām personām kā drošības līdzekli noteica apcietinājumu. Taču diviem no tiem tika noteikta katram 30 000 drošības nauda, pēc kuras šīs personas var tikt atbrīvotas. Ceturtajam aizdomās turētajam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.



Kā vēstīja TV3 raidījums «Nekā personīga»,

policija uzskatot, ka «Vēl vairāk saules» piegādes vadītājs Dmitrijs Balaba it kā esot sarūpējis nelegāli radītu datorprogrammu, kuru nodevis IT speciālistam Edgaram Štrombergam, kurš modificējis kases aparātus, lai samazinātu dienas ienākumus katrā restorānā. Pēc tam daļa skaidrās naudas izmaksāta darbiniekiem aplokšņu algās. Šo shēmu it kā palīdzējusi noslēpt uzņēmuma grāmatvede Marika Vītoliņa.





Policija uzskatot, ka uzdevumus IT speciālistam Štrombergam devis Aivo Šneiders, kurš ir «Vairāk saules» līdzīpašnieks, bet ikdienā strādā virtuvē.



Uzņēmuma pārstāvji kategoriski noliedz policijas pārmetumus un pieļauj, ka notikušais ir konkurentu provokācija. Vēlāk publiski izskanēja, ka īsu brīdi pēc tam, kad Valsts policija bija sākusi kratīšanu uzņēmuma «Vairāk saules» restorānos, vairāki Rīgas tirdzniecības centri saņēmuši e-pastus no konkurējošā picēriju tīkla «Čili pica», ko pārvalda Lietuvā reģistrētā uzņēmuma «Čili Holdings» meitasfirma.



Kā liecina «Firmas.lv» dati, restorānu tīkla «Vairāk saules» īpašniece SIA «Vēl vairāk saules» dibināta 2002.gadā. Uzņēmums pieder tā dibinātāja Endija Bērziņa vadītajai AS «VVS Holding», kurā viens no padomes locekļiem ir zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds. 2017.gadā «Vēl vairāk saules» strādāja ar 4,715 miljonu eiro apgrozījumu un 216 122 eiro zaudējumiem.