Deputāti konceptuāli atbalsta čeku loterijas ieviešanu

Deputāti bija aicināti šo likumprojektu izskatīt steidzamības kārtībā, un bija plānots, ka Saeima šo ieceri varētu pieņemt līdz sesijas pārtraukumam - 22.jūnijam. Tomēr Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātiem bija vairāki jautājumi, piemēram, kāpēc izlozes rīkotājs nav VAS «Latvijas loto», bet to plānots izvēlēties konkursā, kāpēc to iecerēts saukt par čeku spēli, nevis loteriju, par mājaslapas adresi un citi. Līdz ar to likumprojektu paredzēts pilnveidot uz otro lasījumu.