Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1572 līdz 1,1607 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3172 līdz 1,3245 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu samazinājās no 110,36 līdz 109,96 jenām par dolāru.