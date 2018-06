Savukārt revidenta «Nexia Audit Advice» atzinumā minēts, ka auditorkompānija iecelta par «Rīgas kuģu būvētavas» 2017.gada finanšu pārskata revidentu vien 2018.gada aprīlī, tāpēc auditorkompānija nav piedalījusies krājumu sastāvā iekļauto izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu 2017.gada 31.decembra inventarizācijā, kuru bilances vērtība šajā datumā bija 1,851 miljons eiro. «Mēs nevarējām iegūt nepieciešamos pierādījumus par šo krājumu atlikumu un to novērtējumu, izmantojot alternatīvas procedūras. Līdz ar to mēs nevarējām noteikt, vai bija nepieciešamas korekcijas attiecībā uz norādīto krājumu vērtību 2017.gada 31.decembrī, 2017.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā atspoguļoto darbības rezultātu, kā arī 2017.gada naudas plūsmas pārskatā atspoguļotajām neto naudas plūsmām no pamatdarbības,» sacīts atzinumā.