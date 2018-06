Gada pirmajos trijos mēnešos akciju tirgos bija vērojami strauji kritumi - ceturkšņa laikā pasaules akciju indekss zaudēja 1,4% no savas vērtības, savukārt Eiropas akciju indekss «STOXX Europe 600 Index» saruka par 4,7%. Pārskata ceturksnī aktīvo plānu ienesīgums bija robežās no -3% līdz -0,6%, sabalansētajiem plāniem tas bija no -2% līdz -1%, savukārt konservatīvajiem no -1,4% līdz 0,1%.