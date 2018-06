Uz ābelēm šonedēļ novērojamas arī dārza vaboles ar 6% izplatību, kuras lielākus bojājumus var nodarīt mazākiem kociņiem, jaunajām ābelītēm. Savukārt uz plūmēm un ābelēm feromonu slazdos konstatēti augļu tinēju tauriņi, kuru izplatība svārstās no 20 līdz 25 tauriņiem vienā slazdā. Paši tauriņi neko sliktu ābelēm nenodara, bet to kāpuri bojā lapas un vēlāk iegraužas augļos, bojājot to kvalitāti. Viens kāpurs var bojāt līdz trim augļiem.