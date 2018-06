Proti, ja ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 eiro gadā, no tiem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā no saimnieciskās darbības ienākuma. Tas nozīmē, ka par 2018.gadā gūtajiem ienākumiem no ogošanas, sēņošanas vai citām minētajām darbībām, ja ienākumi gada laikā pārsniegs 3000 eiro, laikā no 2019.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot būs elektroniski jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.