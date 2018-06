Vienlaikus viņš arī atzīmē - neraugoties uz to, ka «Debt Solutions» ir «4finance» uzņēmums, svarīga ir arī konkurence, tādējādi «4finance» parādu piedziņas kompānijām nodod piedziņas lietas atkarībā no to iepriekšējo mēnešu rezultātiem - jo labāki ir rezultāti, jo attiecīgajai kompānijai «4finance» nodod vairāk piedziņas lietu. «Tādēļ nav tā, ka mēs strādājam tikai ar mūsu pašu kompāniju,» sacīja Endlers.