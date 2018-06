Jau kādu laiku sociālajos tīklos ļaudis dalās ar viedokļiem par to, ka taksometrs no lidostas «Rīga» izmaksā vairāk nekā ierasts. Kāds «Twitter» lietotājs norādījis, ka šāds brauciens no lidostas līdz Vērmanes dārzam izmaksājis 38 eiro. Tikmēr ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V) nosūtījis vēstuli vairākām atbildīgajām valsts institūcijām, aicinot risināt «taksometru jautājumu» Rīgas lidostā.