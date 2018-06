Jau ziņots, ka 2016.gadā stājās spēkā izmaiņas Dzelzceļa likumā, kas balstās uz ES Direktīvas 34/2012 prasībām, paredzot no 2019.gada maksu par infrastruktūras lietošanu pārvaldītājiem noteikt nevis infrastruktūras pārvaldītāja LDz pilno izmaksu līmeni , kā tas bija līdz šim, bet gan tiešo izmaksu līmenī, ar to saprotot tikai tās papildus izmaksas, kuras pārvaldītājam rodas konkrētā vilciena dēļ. Šīs izmaksas ir strikti definētas attiecīgajā ES Regulā un to lielums ir vairākkārtīgi mazāks par līdz šim lietotajām pilnajām izmaksām. Likums paredz arī izņēmuma gadījumu attiecībā uz tiem kravu pārvadājumiem, kas tiek veikti uz vai no trešajām valstīm ar 1520 milimetru sliežu ceļu platumu, kuriem atļauts saglabāt pašreizējo pilno izmaksu principu. Pārējos gadījumos iepriekšminētajām tiešajām izmaksām uzcenojumu drīkst piemērot vienīgi gadījumā, ja konkrētā pārvadājuma segmenta tirgus maksātspēja to atļauj.