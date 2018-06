Taču kā būtiskāko problēmu Jānis Āboliņš min to, ka maksātnespējas procesa izmaksu segšanai cilvēki ņem jaunus kredītus, kas viņiem finālā bankrota procedūru liedz pabeigt, bet saistību apmēru palielina. «Nereti cilvēks, kas pieņem lēmumu par bankrota procedūras sākšanu, ir kā stūrī iedzīts dzīvnieks, kas izmisīgi meklē glābiņu, izvēloties arī tam nepareizos risinājumus. Redzot nenomaksājamo parādsaistību apmēru, katru dienu saņemot «draudu» zvanus, īsziņas un vēstules no parādu piedzinējiem vai tiesu izpildītājiem, cilvēks izjūt milzīgu emocionālo spriedzi. Ja bezmaksas konsultācijā kāds viņu no tā visa sola atbrīvot, viņš viegli ļaujas kārdinājumam.