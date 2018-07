To personu loks, kam jāsniedz VID informācija par aizdomīgiem darījumiem, pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji, kopš 2016.gada 1.aprīļa, tās bija kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, tad no 2017.gada 1.janvāra to dara arī nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērinātu notāri, revidenti un advokāti, bet kopš 2017.gada 9.novembra - arī kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā finanšu līzinga sniedzēji un citas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās fiziskās un juridiskās personas.