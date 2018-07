Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «Lidl» 2003.gadā sāka gatavoties ienākšanai Baltijas valstu tirgū, tomēr vēlāk no šiem plāniem atteicās un pārdeva visus aptuveni 50 veikalu celtniecībai iegādātos zemesgabalus. Lēmumu «Lidl» pārstāvji pamatoja ar Baltijas valstu pārāk mazo tirgu. Pārdodot īpašumus, triju gadu laikā - no 2006. līdz 2008.gadam - «Lidl Latvija» peļņa sasniedza kopumā 7,2 miljonus latu (10,24 miljonus eiro), liecina «Firmas.lv» informācija. Daļu no «Lidl» īpašumiem Latvijā pārpirka igauņu veikalu tīkls «A-Selver», taču šis tirgotājs bija spiest pamest Latvijas tirgu ekonomiskās krīzes iespaidā.