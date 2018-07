Maksājumu apturēšanas risks minētajās nozarēs nav augsts, tomēr tas ir arvien pieaugošs ES fondu ieguldījumos infrastruktūrā, teikts ziņojumā. Vienlaikus infrastruktūras attīstības projektos apjomīgākie maksājumi tiek veikti pēc būvniecības sezonas beigām - gada pēdējos mēnešos. Tādēļ prognozējams, ka papildu maksājumi no šī gada jūlija līdz decembrim ievērojami uzlabos ES fondu ieviešanas progresu. Līdz ar to īpaši nepieciešams paātrināt to projektu ieviešanu, kuru ietvaros plānoti būvniecības darbi, norādīts ziņojumā.