Dienestā norādīja, ka jaunā nodokļu reforma devusi priekšrocības uzņēmumiem - jo īpaši tiem, kas investē attīstībā. No 2018.gada reinvestētajai peļņai piemēro 0% UIN likmi, proti, par peļņu, ko uzņēmums novirza attīstībai, UIN nav jāmaksā. Savukārt, saņemot dividendes, kuras aprēķinātas no 2018.gadā un turpmākajos gados gūtās peļņas, vairs nav jāmaksā 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis, jo jaunā kārtība paredz, ka UIN 20% apmērā ir jāmaksā tikai peļņas sadales brīdī. No tā izriet nākamais ieguvums - no 2018.gada 1.jūlija ir atcelti UIN avansa maksājumi.