«Šis rādītājs faktiski iezīmē to, ka kases aparātu reforma noris smagnēji. Ja no 821 komersanta tikai 67 lieto jaunajiem noteikumi atbilstošas iekārtas, tas ir tālu no gaidītā rezultāta. Turklāt šī situācija nav taisnīga pret tiem, kas ieguldīja līdzekļus un iekārtas nomainīja laicīgi,» sacīja Kārkliņa-Ādmine.