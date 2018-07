Pastiprinās akcīzes preču uzraudzību

Patlaban likums par Akcīzes nodokli paredz akcīzes nodokļa atbrīvojumu tādām neapstrādātām tabakas lapām, kas nav kaltētas un tiek ievestas no ārvalsts to tālākai izmantošanai augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanā. Taču FM norādīja uz risku, ka neapstrādātās tabakas lapas var tikt izmantotas tabakas izstrādājumu ražošanā, tādējādi apejot akcīzes nodokļa nomaksu. Līdz ar to likumprojekts paredz, ka neapstrādātās tabakas lapas no ārvalstīm, kā arī Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm tiks ievestas akcīzes preču noliktavā, lai veiktu kontroli par to izmantošanas mērķiem.