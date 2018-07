Putniņš piebilda, ka pagaidām FKTK rīcībā ir tikai tas, kas attiecas uz uzskaitītajiem faktiem un FKTK izpratnē šie gadījumi pakļāvās korekcijai. «Visi mūsu pieprasītie korektīvie pasākumi deva cerības, ka bankā ir iespējamas izmaiņas. Par kriminālo sastāvdaļu, kas ir minēta, mums informācijas nebija un arī pašlaik nav. Tādēļ es to nevaru komentēt, nevaru par to izteikties. Runāt es varu tikai par to, ko zinu, un par tiem faktiem, kurus esam noskaidrojuši. (..) Atbildi sniegs likvidācijas process. Tas ir arī viens no uzdevumiem - mums ir jānoskaidro patiesība, un cerams, ka tas arī izdosies,» pauda FKTK vadītājs.