Standarta būvniecības līgumu izmantos divas FM kapitālsabiedrības - VAS «Valsts nekustamie īpašumi» un AS «Augstsprieguma tīkls». Tās ir vienas no lielākajiem būvdarbu pasūtītājiem valstī. Šogad par mērķi ir izvirzīts vismaz vienā no būvniecības iepirkumiem izmantot standarta būvniecības līgumu, bet ar nākamo gadu tas piemērojams visiem būvniecības iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz viens miljons eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.