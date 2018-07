Līdz ar nodokļu reformu ir mainījusies nodokļa nomaksas kārtība no kapitāla pieauguma, proti, ir mainījusies nodokļa likme un deklarācijas iesniegšanas termiņš. 2018.gadā ienākumiem no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma, tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā.