FKTK priekšsēdētājs piebilda, ka šobrīd zināmā mērā ir divpakāpju sistēma, jo FKTK nominē administratoru, bet to ieceļ tiesa, vienlaikus novelkot arī robežšķirtni, jo administrators ir tiesas iecelts, un šis cilvēks līdz ar to ir ļoti autonoms attiecībā pret komisiju. «Ko tad mēs viņam daudz varam pateikt? Viņš ir amatpersona, to reglamentē likums, viņam ir visa atbildība, viņš ir pārņēmis visu bankas valdes funkciju un viņam ir tiesas dots mandāts. Komisijai savukārt visā šajā procesā ir tiesības - nevis pienākums, bet tikai tiesības - īstenot zināmu kontroli kompetences apjomā, kas ir salīdzinoši miglains formulējums. Līdz ar to mūsu iespēja procesus ietekmēt ir diezgan nenozīmīga,» atzina Putniņš.