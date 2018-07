EY komandā strādās starptautisku ekspertu komanda no ASV un Eiropas, kuriem ir praktiska pieredze finanšu noziegumu jautājumos ar pasaules mēroga finanšu institūcijām, it īpaši «Zini savu klientu» («Know Your Customer» (KYC)), naudas atmazgāšanas novēršanas (AML), starptautisko sankciju ievērošanas (IS) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) procedūru jomās.