Kases aparātu reforma varētu izmaksāt 250 miljonus eiro

Turklāt asociācijā atzīmēja, ka finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) iepriekš deputātiem skaidroja, ka 21% no minētajām izmaksām pievienotās vērtības nodokļa maksātāji var atskaitīt kā priekšnodokli, norakstot nolietojumu uzņēmumu/iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām. Viņa skaidroja, ka atbilstoši iepriekš veiktajai tirgus izpētei, jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošajiem kases aparātiem sākumcena ir 250 eiro, turpretī kases sistēmām atkarībā no sarežģītības – no 600 līdz 1000 eiro. Ministre atzīmēja, ka patlaban lietotajiem kases aparātiem, kurus var pielāgot jaunajām prasībām, izmaksas būtu no 50 līdz 100 eiro, informēja asociācijā.