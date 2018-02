Ministri lemj tik drīz necelt valsts un pašvaldības zemes nomas maksu

Patlaban publiskai personai piederošas zemes nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Taču FM rosināja no 2019.gada 1.janvāra palielināt nomas maksu līdz 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā vai 4,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, ja nomnieks apbūvētajā zemesgabalā veic saimniecisko darbību un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējas kā komercdarbības atbalsts.

Tomēr valdības komitejas sēdē finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) aicināja nesteigties ar lēmuma pieņemšanu, ņemot vērā, ka patlaban tiek izstrādātas izmaiņas NĪN piemērošanā, kā arī Tieslietu ministrija (TM) izstrādā izmaiņas kadastrālās vērtības noteikšanā.

Pēc Ministru kabineta komitejas sēdes finanšu ministre atzina, ka visi šie ar zemi saistītie jautājumi ir jāskata kopā, tomēr pie jautājuma par valsts un pašvaldību zemes nomas maksas pieauguma ir jāatgriežas, ņemot vērā, ka patlaban valsts un pašvaldības zemes nomas maksa ir divreiz zemāka nekā privātajā sektorā.

Reizniece-Ozola piebilda, ka, lai arī FM piedāvāja valsts un pašvaldības zemes nomas maksu celt jau ar 2019.gadu, tomēr šodienas valdības komitejas lēmums atliek šīs normas ieviešanu. Viņa atturējās prognozēt, kad valsts un pašvaldības zemes nomas maksa augs, bet piebilda, ka par to varēs lemt tad, kad tiks sakārtots jautājums par NĪN un kadastra vērtībām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) pauda atbalstu FM priekšlikumam par zemes nomas maksas pieaugumu, jo arī, viņaprāt, ir jālīdzsvaro pašvaldību un valsts zemes nomas maksa ar tirgus vērtību. Ministrs piekrita Reizniecei-Ozolai, ka jautājums par zemes nomas maksas pieaugumu ir jāskata kontekstā izmaiņām NĪN un kadastrālajās vērtībās.

Savukārt tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (VL-TB/LNNK) žurnālistus informēja, ka TM piedāvājumu izmaiņām kadastrālajās vērtībās varētu prezentēt šī mēneša beigās vai marta sākumā. Viņš gan neatklāja TM piedāvājumu, bet piebilda, ka tas būs taisnīgāks nekā līdzšinējā kadastra vērtību sistēma.

2017.gada 18.maijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas (TM) rosinātos grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, ar kuru kadastrālās vērtības tika iesaldētas vēl uz diviem gadiem.

TM iepriekš skaidroja, ka 2014.gada 23.decembrī apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze, kas bija spēkā 2016. un 2017.gadā, būs piemērojama arī 2018. un 2019.gada kadastrālo vērtību aprēķinam, vienlaikus paredzot arī vairākus gadījumus, kad var izdarīt izņēmumus 2014.gadā apstiprinātajā kadastrālo vērtību bāzē.