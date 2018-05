Nodokļu slogs - lielākais izaicinājums Baltijas jaunuzņēmumiem

Viņš informēja, ka būtisks izaicinājums Baltijas valstu jaunuzņēmumiem šogad ir arī sākotnējā finansējuma piesaiste. Latvijā un Lietuvā jaunuzņēmumi uzsvēruši arī grūtības atrast kvalificētus darbiniekus, bet jaunuzņēmumu pārstāvji Igaunijā norādījuši, ka problēmas varētu radīt arī klientu piesaiste.

Aptaujas dati liecina, ka būtiski pieaudzis to Latvijas jaunuzņēmumu skaits, kas darbību koncentrē tikai Latvijas tirgū, sasniedzot 70%, kas ir par 10 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Līdz ar to līdz 8% ir samazinājies to jaunuzņēmumu īpatsvars, kas vēlas eksportēt, kamēr gadu iepriekš šādas ambīcijas bija 11% jauno kompāniju. Savukārt 22% jaunuzņēmumu (pērn 29%) plāno strādāt gan uz vietējo tirgu, gan eksportu.

Tajā pašā laikā Lietuvā un Igaunijā ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas koncentrējas uz eksportu - Igaunijā no 8% līdz 11%, bet Lietuvā no 18% līdz 23%.

«Jebkura biznesa sākumposmā grūtākais uzdevums ir izveidot pozitīvu finanšu plūsmu, kas nosegtu uzņēmuma darbības izmaksas. Tādēļ nodokļu nomaksa uzņēmuma darbības pirmajos gados var radīt galvassāpes. Šajā jomā situācija Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir identiska, turklāt nodokļu nomaksa jau otro gadu nemainīgi ir lielākais izaicinājums Baltijas jaunuzņēmumiem. Vienlaikus spēja veiksmīgi tikt galā ar šo izaicinājumu ir labs pārbaudījums biznesa idejas dzīvotspējai un pašam uzņēmējam,» teica «SEB bankas» valdes loceklis Arnis Škapars.

Viņš arī norādīja, ka, pieaugošais jaunuzņēmumu darbības fokuss uz vietējo tirgu rada bažas. «Protams, no vienas puses Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis un maksātspēja pieaug. Taču, skatoties ilgākā termiņā, demogrāfijas tendences ir nepielūdzamas, un agri vai vēlu tās liks jebkuram uzņēmumam, kuram ar ambīcijas augt un attīstīties, meklēt tirgus ārpus mūsu valsts robežām. Tālredzīgāk ir to darīt jau no pirmās dienas,» teica Škapars.

Baltijas valstu jaunuzņēmumu aptauja tika veikta, izvaicājot vairāk nekā 1500 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumus, kuru darbības ilgums nepārsniedz trīs gadus. Aptauja veikta 2017. gada decembrī un 2018. gada janvārī.

