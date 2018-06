Uzņēmēji apmierināti ar nodokļa atlikšanu reinvestētajai peļņai un atceltajiem UIN avansa maksājumiem

«Viens no nodokļu reformas mērķiem bija veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu. Pirmajā pusgadā pirmos ieguvumus jau sajuta darba ņēmēji – it īpaši mazo algu saņēmēji, jo palielinājās minimālā alga, bet tagad pirmos būtiskos ieguvumus sajutīs arī uzņēmēji, jo no jūlija vairs nebūs jāmaksā avansa maksājumi,» saka Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins.