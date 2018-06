Ekonomika aug – gandrīz par 9% palielinās arī nodokļu ieņēmumi

«Ieviešot diferencēto neapliekamo minimumu, iedzīvotāji daudz čaklāk sākuši atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu – 2018. gada pirmajos četros mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti jau 74,3 milj. eiro, kas ir par 26,1 milj. eiro jeb 54,1% vairāk nekā pērn pirmajos četros mēnešos. Četros mēnešos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir pieauguši par 4,34 milj. eiro jeb 0,9%. Ņemot vērā, ka vairākums iedzīvotāju gada deklarācijas jau ir iesnieguši un lielākā daļa pārmaksāto nodokļu jau ir atmaksāta, gada griezumā ieņēmumi no šī nodokļa izlīdzināsies, sasniedzot plānoto pieauguma prognozi. Par to liecina arī pozitīvā darbaspēka un patēriņa nodokļu ieņēmumu pieauguma tendence, jo mazinās bezdarba līmenis un ir novērojams būtisks darba samaksas kāpums,» atzīst Edgars Vītols, Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta vecākais eksperts.