Valsts ieņēmumu dienests ievieš jaunus e-pakalpojumus

Kopš 2016.gada rudens VID EDS ir iespējams tiešsaistē veikt visus VID administrēto nodokļu un nodevu maksājumus. Taču, ja līdz šim privātpersonas un uzņēmumi to varēja darīt tikai savā vārdā, tad no ceturtdienas nodokļu maksājumus varēs veikt arī par citu fizisku vai juridisku personu, to izvēloties no piedāvātā meklētāja. EDS lietotājs var arī sekot līdzi veiktā maksājuma izpildei, lai pārliecinātos, vai tas ir nonācis bankas tīklā un gaida nosūtīšanu, vai tas ir sasniedzis Valsts kases datubāzi, vai tas ir akceptēts un saņemts VID.