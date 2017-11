Ražotāji: Saldējuma pārdošana Latvijā šovasar nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ ir samazinājusies

Piena pārstrādes uzņēmums «Food Union» Mārketinga vadītāja Ieva Ražinska atzina, ka nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ šā gada vasarā, saldējumu pārdošana Latvijā vasaras laikā ir nedaudz sarukusi salīdzinājumā ar pērnā gada vasaru. Vienlaikus viņa piebilda, ka «Food Union» to izdevies kompensēt ar pārdošanas pieaugumu eksporta valstīs.

Viņa atgādināja, ka papildus jau esošajām eksporta valstīm «Food Union» šogad ir sācis saldējuma eksportu uz Rumāniju, kā arī dubultojis saldējuma realizāciju Norvēģijā. Tas ir izdevies «Food Union» grupas uzņēmumu ciešas sadarbības rezultātā, Latvijā ražojot saldējumu abiem šiem tirgiem. Ražinska piebilda, ka pašlaik apmēri vēl nav grandiozi, taču mērķis nākotnē ir attīstīt šādas ražošanas sinerģijas, palielinot ražošanas un eksporta apjomus.

Pēc Ražinskas teiktā, galvenais izaicinājums saldējuma ražošanā ir nepastāvīgie un neprognozējamie laikapstākļi vasarā, kuriem ir tieša ietekme uz saldējuma pārdošanu. «Tā kā laikapstākļus ietekmēt nevaram, tad «Food Union» orientējas uz tādu jaunu un populāru garšu un formātu izstrādi, kas būtu iecienīta ne tikai trīs vasaras mēnešos, bet visa gada laikā,» viņa sacīja, piebilstot, ka jau patlaban norit darbs pie nākamā gada jauno produktu izstrādes.

Arī saldējuma ražotāja «Rūjienas saldējums» valdes priekšsēdētājs Igors Miezis aģentūrai LETA atzina, ka aukstās un slapjās vasaras dēļ saldējuma tirgus šogad Latvijā ir sarucis. «Vasara šogad statistiski bija viena no sliktākajām līdzšinējā vēsturē - tā bija ļoti slapja un auksta. Nevaru pateikt, par cik ir krities kopējais saldējuma tirgus, bet saldējuma patēriņš ir sarucis diezgan būtiski. Visiem saldējuma ražotājiem un atspirdzinošo dzērienu ražotājiem tas bija diezgan liels trieciens,» teica Miezis.

Viņš piebilda, ka uzņēmumam izaicinājums bijis arī izejvielu cenu kāpums, jo «Rūjienas saldējums» produkciju ražo no dabīgām izejvielām - piena un saldā krējuma. «Saldā krējuma un sviesta cena šogad pieauga nesamērīgi augstas, līdz ar to produkcijas pašizmaksa veidojās ļoti augsta, bet mēs absolūti nevarējām pacelt savas pārdošanas cenas līdz adekvātam līmenim,» sacīja Miezis. Vienlaikus viņš piebilda, ka «Rūjienas saldējumam» šis gads kopvērtējumā nebūs sliktāks kā iepriekšējais, pateicoties uzņēmuma darbībai eksporta tirgos.

LETA jau vēstīja, ka «Food Union» grupā ietilpst AS «Rīgas piena kombināts», AS «Valmieras piens», AS «Rīgas piensaimnieks», kā arī saldējuma ražotāji «Premia» Igaunijā un Lietuvā, uzņēmumi «Premier Is» un «Hjem Is» Dānijā, «Isbjørn Is» Norvēģijā, «Alpin57Lux» Rumānijā un saldējuma ražotājs Baltkrievijā «Ingman Ice Cream». «Food Union» grupā Eiropā kopumā strādā vairāk nekā 2500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 1200 darbinieku strādā uzņēmumos Baltijā.

«Rūjienas saldējums» ir dibināts 2009.gadā, un tā pamatkapitāls ir 507 431 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Igors Miezis.