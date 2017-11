«Kronis»: Pēc atsevišķām dārzeņu kultūrām pavasarī var veidoties deficīts

Viņš teica, ka laika apstākļu dēļ šogad bija sliktāka sakņaugu raža. Mitrā laika dēļ rudenī saimniecībām daudzviet Latvijā nav izdevies novākt dārzeņus no lauka. Tas atsaucas arī uz izejvielu sagādi. «Tas tā vienmēr ir bijis, ka no laika apstākļiem izrietošās ražas iespaido arī pārstrādes sektoru,» viņš atzina.

Svarenieks piebilda, ka pie zemām ražām konkrētu dārzeņus ir grūtāk sagādāt, to cenas aug un tos pārstrādā mazāk. Savukārt, ja kādi augļi un dārzeņi izauguši daudz, to cenas ir zemākas un tos pārstrādā vairāk. «Jo lētākas izejvielas, jo vairāk gala produkcijas var saražot, sevišķi tas attiecināms uz ļoti sezonālām kultūrām, kā piemēram, āboli, gurķi vai tomāti - tiem visiem ir svarīga sezonālā cena,» teica kompānijas valdes loceklis.

Viņš pastāstīja, ka gurķu raža šogad Latvijā bija zem vidējā līmeņa, līdz ar to svaigu gurķu cena bija augstāka un «Kronis» mazāk sagatavoja marinētus, konservētus un sālītus gurķus. Ābolu raža bija vidēja, bet tā kā Polijā bija ļoti slikta ābolu raža, tad ābolu uzpircēji no Polijas piedāvāja ābolus par ļoti augstām cenām un arī lielāko daļu no Latvijā izaudzētajiem āboliem aizveda uz Poliju. Tamdēļ ābolu sulas un ābolu biezeņa ražošanas apmērs Latvijā šogad varētu būt stipri mazāks nekā citus gadus.

Arī kartupeļus šogad bija grūtības novākt no lauka, kas būtiski ietekmēs to cenas. Lai arī patlaban kartupeļu vēl ir pieejami, jo tos turpina novākt, pavasarī ar to sagādi var būt problēmas. «Patlaban kartupeļu cenas ir pagājušā gada līmenī, taču pavasara pusē ne tikai pēc kartupeļiem, bet kopumā arī citiem dārzeņiem, tostarp burkāniem varētu veidoties deficīts - to pietrūks,» prognozēja Svarenieks, piebilstot, ka to pašu var attiecināt uz sīpoliem un bietēm. Vienīgi kāposti ienākušies labi un nav pamata domāt, ka pēc tiem būs deficīts.

Svarenieks prognozēja, ka sliktākas ražas dēļ pavasarī varētu augt sakņaugu cenas. Šī iemesla dēļ nākamgad varētu kāpt arī galaprodukcijas cenas, jo pārstrādātājiem palielināsies produkcijas pašizmaksa. Pagaidām «Kronis» gala produkcijas cenas nav cēlis un uzņēmuma ražotā produkcija maksā tikpat, cik iepriekš.

LETA jau vēstīja, ka 2016.gadā «Kronis» strādāja ar 2,028 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,7% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās 2,8 reizes un bija 1270 eiro.

«Kronis» ir dibināts 1993.gadā, un tā pamatkapitāls ir 678 198 eiro. Kompānijas lielākie īpašnieki ir Jānis Āboliņš (46,16%) un Aivars Svarenieks (40,04%).