Vēlies izīrēt īpašumu? Uzzini, kādus mājokļus izķer kā karstus pīrādziņus!

Trāpīt laikā

Aktīvā sezona īres tirgū iestājas divreiz gadā: gada sākumā no janvāra līdz martam un gada otrajā pusē no augusta līdz oktobrim. Tas ir mācību un darba uzsākšanas periods, kad ierodas apmaiņas programmu studenti un ārvalstu speciālisti. Likumsakarīgi, šie mēneši ir izdevīgākais laiks, kad savu īpašumu izlikt īres tirgū, jo varbūtība to izīrēt pieaug vairākas reizes.

Noteikt pievilcīgu cenu

Ja īpašums ir jāizīrē pēc iespējas ātrāk, ieteicams noskaidrot tirgus cenu līdzvērtīgiem piedāvājumiem un savam mājoklim noteikt kaut nedaudz zemāku par to. Piemēram, pieprasītākie īpašumi īres tirgū joprojām atrodas Rīgas centrā. Šajā rajonā izīrēšanas maksa mēnesī ir sākot no 450 eiro un uz augšu, tāpēc gandrīz zibenīgi tiek izķerti centra mājokļi ar ikmēneša maksu 300 līdz 400 eiro robežās. Tāpat deficīts ir privātmājas 500 līdz 700 eiro cenu kategorijā. Šis ir cenas slieksnis, kuru ģimenes ir gatavas pieņemt, taču šādu piedāvājumu tirgū tikpat kā nav, jo lielākoties privātmāju izīrēšanas cenas sākas no 800 eiro. Saprotams, mājas, kuru ikmēneša īres maksa ir zemāka, «aiziet momentā» - it īpaši Mārupē, Piņķos un Jūrmalā.

Izremontēt

Kā novērojusi eksperte, «postpadomju interjers» un tā saucamais «eiroremonts» savu laiku ir nokalpojuši. Tā vietā cilvēki šobrīd izvēlas kvalitāti un meklē sakoptus īpašumus, kas ir gatavi dzīvošanai un kuru sakārtošanā nav jāiegulda savi līdzekļi. Tieši tādēļ ātri tiek realizēti dzīvokļi jaunajos projektos, kuru galvenā priekšrocība ir sakārtota vide un svaigs remonts. Estētiskie jaunie projekti īres tirgū ir ieviesuši jūtamas pārmaiņas, tāpēc pirms izīrēšanas apdomā sava īpašuma labiekārtošanu - tas atmaksāsies.

Izcelties

Izvērtē un izcel īpašuma priekšrocības. Piemēram, laba motivācija ir zemi komunālie maksājumi. Iespējams, tavā mājoklī ir autonoma apkures sistēma vai citi pārdomāti risinājumi, kas ļauj ietaupīt uz apsaimniekošanas rēķina? Ja tā, noteikti tos akcentē! Pēc izdevīgas atrašanās vietas šis ir otrs svarīgākais kritērijs īrēta mājokļa izvēlē, norāda speciāliste.

Neparasts veids, kā izcelt savu īpašumu citu vidū, ir ļaut tajā mitināties ar mājdzīvniekiem. Reti kurš saimnieks gatavs uzņemt īrniekus ar četrkājainiem draugiem, tāpēc šī ir niša, kurā pieprasījums vienmēr ir lielāks par piedāvājumu. Izmanto to! Piemēram, Rietumeiropā piedāvā speciālus īres namus mājdzīvnieku saimniekiem, kur ir vienkāršāks un vieglāk atsvaidzināms remonts. Iespējams, šis ir ceļš, kuru izvēlēties, lai pievērstu uzmanību savam īpašumam?!

Noformulēt kodolīgu sludinājumu

Statistika rāda, ka cilvēkiem nepatīk daudz lasīt, pat, ja viņi aktīvi meklē mājokli īrei. Par to liecina jautājumi, uz kuriem jau atbildēts sludinājumā, atzīmē īres tirgus eksperte. Tāpēc ieteikums no profesionāļiem ir iekļaut galveno informāciju sludinājuma pirmajās trīs rindiņās. Galvenā informācija ir īpašuma lokācijas priekšrocības, komunālo maksājumu apmērs un īrnieku loka ierobežojumi, piemēram, «nē studentiem». Šādas detaļas jādefinē uzreiz, netērējot abu iesaistīto pušu laiku.

Uzticēt profesionāļiem

Par visu, kas uzskaitīts, nav jādomā, ja uztici īpašuma izīrēšanu profesionālam starpniekam. Eksperti ieteiks gan «karstu» cenu, gan definēs un izcels īpašuma konkurētspējīgās priekšrocības, gan noformulēs iedarbīgu sludinājumu. Šādā gadījumā tavs uzdevums ir tikai sagatavot visu dokumentāciju: zemesgrāmatas apliecību, inventarizācijas lietu, mājokļa plānu, kā arī komunālo maksājumu kvītis par vasaras un ziemas mēnešiem. Par visu pārējo parūpēsies profesionāļi!