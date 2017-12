VNĪ pakāpeniski novērš Jaunā Rīgas teātra pagaidu mājvietā atklājušās nepilnības

«Jebkurā būvniecības objektā pēc nodošanas, pasūtītājam uzsākot lietot telpas un uzsākot ikdienas darbību, parādās vēl nepieciešamie pēcdarbi vai papildus korekcijas. «Tabakas fabrikas» ēkā jau ir veikti projektā paredzētie pasūtītāja norādītie būtiskākie uzlabojumi. Pieaicinot ekspertus, jau ir veikta skatītāju zāles vēdināšanas sistēmas pārbaude un nodrošināta sistēmas regulēšana, lai JRT varētu regulēt vēdināšanas sistēmu atbilstoši teātra un izrāžu vajadzībām,» skaidroja Plūmiņa.

Patlaban arī tiek risināts jautājums par izrāžu translācijas un publikas apziņošanas sistēmas uzlabošanu atbilstoši teātra vajadzībām.

Otrdien, 28.novembrī, JRT pirms vakara izrādes radās tehniskas problēmas ar pasažieru liftu un VNĪ atbildīgais tehniskais darbinieks notikuma vietā ieradās 10 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas no JRT. Patlaban JRT lifta tehniskas problēmas ir atrisinātas. «Pēc tehnisko problēmu konstatēšanas bojātais lifts tālākai lietošanai tika nobloķēts. Trešdien, 29.novembrī, notika lifta tehniskā stāvokļa pārbaude un remontdarbi, un ceturtdien, 30.novembrī, lifta darbība ir atjaunota,» skaidroja Plūmiņa.

Raidījums «LNT Ziņas» iepriekš vēstīja, ka JRT pagaidu ēkā atklājušās dažādas ikdienas darbu apgrūtinošas problēmas. Tostarp «Tabakas fabrikā» neesot izveidota solītā audio translācija no skatuves uz aktieru telpām, kas atvieglotu uznācienus, tāpēc aktieri ir spiesti visu laiku pavadīt aizkulisēs.

JRT direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Ainis Grīnbergs stāstīja, ka ticis arī solīts skatuves līmenī aktieriem izveidot tualetes, tomēr tās nav ierīkotas, un tagad aktieriem esot jāskraida no sestā stāva uz trešo.

Vietām absurda esot arī gaismas ieslēgšana, jo slēdži neatrodoties attiecīgajā stāvā. Piemēram, lai ieslēgtu gaismu foajē pie teātra zālēm sestajā stāvā jādodas uz telpu piektajā stāvā, kur atrodas slēdži. Problemātiska esot arī gaisa kondicionēšanas sistēmas vadība, kuru nav iespējams vadīt no viena punkta, bet to jāvada no astoņiem.

Šī iemesla dēļ JRT nācies algot papildu cilvēku. «Ventilācijas agregāti izvietoti dažādos stāvos, dažādos spārnos, lai ieregulētu - samazinātu vai palielinātu jaudu, pie katra agregāta ir jānosūta cilvēks, kurš to ieregulē. Tagad mums tam ir divi dežuranti, kur viens ir nemitīgā apgaitā,» norādīja Grīnbergs.

Raidījums arī vēstīja, ka otrdien izrādes «Cerību ezers» sākums tika aizkavēts par 35 minūtēm, jo seši skatītāji un viens teātra darbinieks bija iesprūduši liftā. Lifta bojājumi neesot novērsti arī trešdienas laikā, līdz ar to pagaidām nav zināms, kā teātris risinās cilvēku ratiņkrēslos nokļūšanu teātra zālēs sestajā stāvā. Tam izmantot dekorāciju pārvadāšanas liftus ir aizliegts, skaidroja «LNT Ziņas».

«Tabakas fabriku», uz kuru pārcelts JRT, apsaimnieko VAS «Valsts nekustamie īpašumi», kas sola teātra pārstāvju minētās problēmas atrisināt pēc iespējas ātrāk.

Kā ziņots, JRT jūnijā aizvadīja pēdējās izrādes ēkā Lāčplēša ielā pirms tās rekonstrukcijas. JRT uz pagaidu mājvietu VNĪ pārbūvētajā «Tabakas fabrikas» ēkā pārcēlās 2017.gada augustā.

2014.gada novembrī Latvijas kultūras akadēmija, Kultūras ministrija un VNĪ noslēdza nodomu protokolu par sadarbību izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra «TabFab» izveidē «Tabakas fabrikā». Atbilstoši noslēgtajam nodomu protokolam, pēc JRT aiziešanas no «Tabakas fabrikas» kvartāla, tā lietotajās telpās paredzēts Latvijas Kultūras akadēmijai organizēt mācību procesu.