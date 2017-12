«Rīgas Melnais Balzams» plāno mērķtiecīgi attīstīt eksportu uz ASV

Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka «Rīgas Melnais Balzams» šā gada novembrī aktīvi sācis iekarot ASV tirgu un līdz ar oficiālu zīmola prezentācijas pasākumu Ņujorkā holdinga kompānija «Amber Beverage Group», kurā iekļauts «Latvijas balzams», atklāja balzama ceļu pie ASV patērētājiem. Kompānija sākusi apgūt tirgu Ņujorkas štatā, kam 2018.gadā sekos aktīva iepazīstināšana ar «Rīgas Melno Balzamu» Teksasā, Floridā, San Francisko un Ilinoisā.

«Mums izdevies spēcīgi iezīmēt balzama pozīcijas Ņujorkā un paziņot industrijas profesionāļiem par zīmola pieejamību un ambīcijām ASV tirgū kopumā,» prezentācijas pasākuma rezultātus komentēja «Rīgas Melnā Balzama» globālais zīmola direktors Māris Kalniņš.

Kompānijas pārstāvji informēja, ka zīmola «Rīgas Melnais Balzams» mērķis tuvāko piecu gadu laikā ir ASV kļūt par top pieci «premium» zīmolu pārstāvētajā kategorijā - zālīšu uzlējumi un liķieri. Lai to sasniegtu primāro fokusu plānots likt uz daudzveidīgajām balzama izmantošanas iespējām kokteiļos, kā arī HoReCa segmentu kopumā. «Balzamam šobrīd ir ļoti veiksmīgs ceļavējš; tā realizācija lielajos tirgos ir saistīta ar divām šobrīd globāli aktuālām tendencēm. Pirmā no tām ir, ka balzams ir «craft» jeb meistaru roku darbs, otrā no tām ir plašās kombinēšanas iespējas,» teica Kalniņš.

Kompānijā informēja, ka šobrīd ASV tirgū patērētāji jau var novērtēt oriģinālo «Rīgas Melno Balzamu», kā arī balzamu ar upeņu garšu. Nākamā gada rudenī tiks piedāvāts arī «Rīgas Melnais Balzams» ar ķiršu garšu.

Ziņots, ka «Latvijas balzama» apgrozījums pagājušajā gadā bija 75,72 miljoni eiro, kas ir par 2,6% vairāk nekā 2015.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 6,3% un bija 7,509 miljoni eiro.

«Latvijas balzams» kopš 2014.gada oktobra iekļauts holdinga kompānijā «Amber Beverage Group», kas tika izveidota, starptautiskajai alkoholisko dzērienu kompānijai «SPI Group» apvienojot Baltijas uzņēmumus - «Latvijas balzamu», dzērienu izplatītājus «SPI Distribution Latvia», «SPI Distribution Estonia» un «Bennet Distributors» Lietuvā, specializēto dzērienu veikalu ķēdi «Latvijas balzams veikali» Latvijā un «Darija» Lietuvā. «Amber Beverage Group» dibinātāja un 100% daļu īpašniece ir Nīderlandē reģistrētā kompānija «S.P.I. Regional Business Unit B.V.». «Latvijas balzama» akcijas kotē biržas «Nasdaq Riga» otrajā sarakstā.