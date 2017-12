Sabrukusī neapdzīvotā māja pieder divu Krievijas pilsoņu uzņēmumam

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs portālam TVNET stāstīja, ka uzņēmuma pārstāvji sola ēkas pilnīgu nojaukšanu sākt tuvākajās dienās. Ēka, kura pašlaik jau ir daļēji sagruvusi,

avārijas stāvoklī atradās jau vairākus gadus.

Pa to laiku tai mainījušies arī īpašnieki, taču nekas ar pašu ēku darīts netika.

Runājot par īpašniekiem, Burovs akcentēja, ka viņi dzīvo «tālu Krievijā».

Viņš skaidroja, ka jau pirms aptuveni sešiem gadiem tika akceptēts rekonstrukcijas plāns, taču darīts nekas netika. nedaudz vēlāk arī izsniegta būvatļauja ēkas nojaukšanai, izstrādāts projekts.

«Šeit sanāk tā, ēkai tiek piemērota paaugstināta nodokļi likme – šobrīd tie ir 30 tūkstošio eiro gadā. Bet stāsts ir par to, ka piecu gada laikā īpašnieki nevar šo māju nojaukt. Vai viņi meklē nojaucēju, vai to, kur to māju pārdot?" teica Burovs,

Īpašnieki gan pēc tās iegrūšanas norādījuši, ka ēku nojauks. Tāpat atrasts arī uzņēmums, kas to izdarīs.

Rīgas dome arī norādījusi, ka soda naudas nav glābiņš - piemēram,

konkrētajai ēkai nodoklis gadā ir ap 30 tūkstošiem, bet soda nauda ir krietni mazāka - līdz ar to, ja «graustu miljonāri» var maksāt nodokli, soda nauda nav viņiem šķērslis.

Pēdējo 18 gadu laikā šis ir bijis trešais gadījums. Vienlaikus Burovs akcentēja, ka domei sakārtot vidi traucē tas, ka likums neļauj tik viegli graustus atsavināt un nojaukt. Tāpat nojaukšana maksā naudu.

«Grost» māju Jeruzalemes ielā 3 iegādājusies 2002.gada 21.novembrī par 841 400 latiem (1 197 204 eiro).

«Grost» īpašnieki līdzīgās daļās kopš 2011.gada ir Krievijas pilsoņi Mavlets Muginovs un Damirs Muginovs, bet no 2007.gada līdz 2011.gadam «Grost» vienīgais īpašnieks bija Mavlets Muginovs.

Ēkas iegādes brīdī 2002.gada novembrī «Grost» vienīgais īpašnieks bija Britu Virdžīnu salās reģistrētais uzņēmums «Graft Research Limited».

Kā «Grost» darbības veids norādīta sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Pērn uzņēmuma apgrozījums bija 3467 eiro un tas cieta 42 722 eiro zaudējumus, liecina «Firmas.lv» informācija.

Kā ziņots, Rīgas centrā pagājušā naktī sabrukusi neapdzīvota piecstāvu ēka. Glābēji no blakus esošajām ēkām evakuējuši 138 cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Ap plkst.1 saņemts izsaukums uz Jeruzalemes ielu, kur daļēji sabrukusi neapdzīvota piecstāvu ēka. Notikuma vietā no blakus esošajām ēkām evakuēti 138 cilvēki.

Pēc iedzīvotāju evakuēšanas notikuma vietā ieradās Rīgas domes būvvaldes pārstāve, kura secināja, ka sabrukusī ēka nerada apdraudējumu blakus esošajām ēkām un cilvēki var atgriezties savās mājā.