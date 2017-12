Latvijas tūrisma mītnēs viesu pavadīto nakšu skaits desmit mēnešos pieaudzis par 12%

Tostarp arī ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2017.gada desmit mēnešos salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu palielinājies par 11,6%, sasniedzot 2,972 miljonus.

Kopumā šogad desmit mēnešos Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 2,243 miljoni viesu, kas ir par 11,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2016.gadā, tostarp apkalpoto ārvalstu viesu skaits audzis nedaudz straujāk - par 12,3%, sasniedzot 1,55 miljonus.

Statistikas pārvaldes dati arī liecina, ka 2017.gada desmit mēnešos no ārvalstu viesiem Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs visvairāk viesu bijuši no Krievijas - 201,1 tūkstotis, kas ir par 13,4% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, seko viesi no Vācijas - 192,6 tūkstoši, kas ir pieaugums par 10%, no Lietuvas - 155,8 tūkstoši, kas ir pieaugums par 13,4%, no Igaunijas - 134 tūkstoši, kas ir par 9% vairāk, kā arī viesi no Somijas - 102,3 tūkstoši, kas ir par 15,5% vairāk.

2016.gadā Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs kopumā apkalpoja 2,304 miljonus viesu, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt viesu pavadīto nakšu skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs pieauga par 7,5% un sasniedza 4,417 miljonus.