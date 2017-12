«Food Union» saredz potenciālu Austrumu eksporta tirgos

«Nepilnu divu gadu laikā eksporta jomā esam paveikuši ļoti daudz, lai vismaz daļēji aizstātu pašlaik neesošo Krievijas tirgu. Esam strādājuši, lai attīstītu sadarbību kā ar jaunajiem eksporta tirgiem Tālajos un Vidējos Austrumos, piemēram, iegājuši Ķīnas tirgū ar zīmolu «Rasa» un «Limbažu piens» UHT piena produktiem un būtiski paplašinājuši eksporta iespējas Izraēlā ar zīmola «Kārums» produktiem. Pagaidām apjomi šajos tirgos nav lieli, taču ar potenciālu,» sacīja Staņēvičs.

Viņš piebilda, ka līdzīgu attīstību kompānija saredz Ukrainas tirgū, kur sāka realizēt produkciju tikai 2015.gadā, bet 2016.gadu noslēdza ar trīskārši lielāku realizācijas apmēru. Savukārt eksportu uz Baltkrieviju 2016.gadā izdevās dubultot salīdzinājumā ar gadu iepriekš.

Pēc Staņēviča teiktā, koncerns veiksmīgi attīsta arī Dānijas un Lielbritānijas tirgus, uz Dāniju eksportējot izejvielas saldējuma ražošanai «Food Union» grupas ražotnē «Premier IS», savukārt Lielbritānijā veiksmīgi attīstās zīmola «Kārums» eksports. Ik katru gadu izdodas arvien vairāk nostiprināt pozīcijas arī Igaunijas un Lietuvas tirgos.

«Kopumā virzība uz «Food Union» līderības nostiprināšanos Baltijas un Ziemeļvalstu tirgos, kā arī eksporta iespēju izmantošanu Eiropā, NVS un Tālo un Vidējo Austrumu zemēs turpinās, lai arī pilnībā eksporta kritumu uz Krieviju neesam kompensējuši,» eksporta jomā paveikto rezumēja Staņēvičs.

«Food Union» grupā ietilpst AS «Rīgas piena kombināts», AS «Valmieras piens», AS «Rīgas piensaimnieks», kā arī saldējuma ražotājs «Premia» Igaunijā, uzņēmumi «Premier Is» un «Hjem Is» Dānijā, «Isbjųrn Is» Norvēģijā, «Alpin57Lux» Rumānijā un saldējuma ražotājs Baltkrievijā «Ingman Ice Cream».

«Food Union» grupa eksportē produkciju uz vairāk nekā 25 valstīm visā pasaulē, taču uzņēmuma galvenie tirgi ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Dānija, Norvēģija, Polija, Nīderlande, Apvienotā Karaliste, Azerbaidžāna, Krievija un Ķīna. «Food Union» grupā Eiropā kopumā strādā vairāk nekā 2500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 1200 darbinieku strādā uzņēmumos Baltijā.