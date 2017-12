LMT nākamgad fokusēsies uz jaunu biznesa virzienu attīstību

«Starp tuvākajām iecerēm minami dronu pakalpojumu risinājumi, kam ir milzīgs potenciāls lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, loģistikā. Pašlaik vēl notiek izpētes darbi dažādās nozarēs, bet jau drīzumā redzēsim dronu pakalpojumus arī darbībā,» atklāja Binde.

Viņš arī norādīja, ka uzņēmums paplašinās viedtelevīzijas piedāvājumu un citus jaunus piedāvājumus mobilo risinājumu izmantošanai gan darbam, gan atpūtai. Tāpat turpināsies darbs militāro un drošības tehnoloģiju attīstībā.

«2018.gadā turpināsim gatavoties 5G ieviešanai, lai tai brīdī, kad 5G tehnoloģijas būs standartizētas Eiropas un pasaules līmenī, LMT kā viens no pirmajiem operatoriem ieviestu tās savā tīklā un lai Latvijas klienti varētu izmantot jaunākās sakaru iespējas un nostiprināt savu konkurētspēju. Jāņem vērā, ka 5G ieviešana ir izaicinošs projekts globālā mērogā. Viens pats to nevar izdarīt ne viens uzņēmums, ne viena valsts. Tas ir kopīgs, globāls darbs – no standartu izstrādāšanas līdz tehnoloģijas testiem un prototipu veidošanai. Esam gandarīti, ka LMT tīkla infrastruktūru par atbilstošu 5G tehnoloģiju testēšanai ir atzinusi un par sadarbības partneri izvēlējusies «Nokia», tāpēc LMT ir viens no 5G tehnoloģiju testētājiem,» par vēl vienu attīstības virzienu sacīja Binde.

LMT dibināts 1992.gadā kā pirmais mobilo sakaru operators valstī. 49% uzņēmuma daļu pieder «Telia» grupas uzņēmumiem «Sonera Holding» un «Telia Company», 23% - «Lattelecom», 23% - valstij piederošajam «Latvijas Valsts radio un televīzijas centram» un 5% - Latvijas valstij. LMT grupas apgrozījums pagājušajā gadā bija 190 miljoni eiro, kas ir par 6% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt grupas tīrā peļņa bija 22,3 miljoni eiro.