Nākamgad rudenī tiks pabeigts Baznīcas ielas kvartāls

Kvartāla izveides projekta kopējās investīcijas pārsniegs 13 miljonus eiro.

Uzņēmumā norāda, ka šis ir unikāls Rīgas vēsturiskā centra kvartāla atdzimšanas projekts ne tikai tā vēriena un arhitektūras ziņā, bet arī tādēļ, ka galvaspilsētas centrālajā daļā pēdējā laikā nav tikuši attīstīti šādi - augstākajiem nekustamo īpašumu kvalitātes standartiem atbilstoši - projekti. Realizējot Baznīcas ielas kvartāla atdzimšanas projektu, tiks iegūts ne tikai pilsētvidē estētiski iekļaujošs kvartāls, kas harmonizē ar netālo Svētās Ģertrūdes baznīcu, jūgendstila ēkām un jauno eklektisko apbūvi, bet arī publiski pieejami objekti.

Kvartāla attīstība sākās 2014.gada vasarā, un tas sastāv no četriem īpašumiem: 2015.gada nogalē ekspluatācijā tika nodots augstākās klases komfortam atbilstoši uzbūvētais septiņstāvu 20 dzīvokļu nams «Club Central Rezidence», kurā dzīvokļi tika izpirkti gada laikā. Šī dzīvokļu nama Baznīcas ielā 18a kopējā platība ir 2218 kvadrātmetri un tā fasādes arhitektūras un interjera līdzautori ir arhitektūras birojs «Tectum» un arhitekte Zane Tetere.

Kvartālā ietilpst arī jaunbūvējamais «premium» segmenta septiņstāvu nams Lāčplēša ielā 11 ar kopējo platību 3930 kvadrātmetri, tā arhitekts un interjeru autors ir SIA «SZK/Z» un tā arhitekts Uģis Zābers.

Kvartālā ietilpst arī trīsstāvu dzeltenu ķieģeļu nams, kurā senos laikos bijusi ūdensdziedniecības iestāde, kuru projekta attīstītājs ir pārdevis medicīnas uzņēmumam «Veselības centrs 4». Tajā pēc pilnīgas ēkas renovācijas 2018.gada vasarā tiks atvērta moderna medicīnas iestāde.

Tāpat kvartālā ietilpst arī sešu stāvu mūra ēka, kas būvēta pagājušā gadsimta 20.gados, ar divām arhitektoniski izteiksmīgām fasādēm, no kurām viena iziet uz Lāčplēša ielu. Tajā pašlaik atrodas vietējā zīmola īstermiņa apartamentu viesnīca. Nams tiks atjaunots 2018.gada laikā, pilnībā restaurējot tā fasādes un koplietošanas telpas.

«Projektu mēģinām padarīt par īpašu ar savu vēlmi būt precīziem visos tā attīstības posmos: radīt kvalitatīvu, apkārtējo vidi respektējošu arhitektūru, pārdomātus un ērtus dzīvokļu plānojumus, objektīvi netaupām uz pircējiem tik svarīgo apdares materiālu un tehnoloģisko risinājumu līmeni, kā arī uz profesionāļiem tehniskajā projekta vadībā un būvuzraudzībā, pārdošanā,» saka projekta attīstītāja SIA «Axi Invest» projektu vadītājs Normunds Lojāns.

Pašlaik norit otrās «premium» segmenta ēkas Lāčplēša ielā 11 būvniecība, kuras izmaksas ir vairāk nekā pieci miljoni eiro, un kuru būvē AS «LNK Industries», bet objekta telpu tirdzniecības tiesības ir «Baltic Sotheby’s International Realty». Būvniecība notiek pēc grafika, lai ēku spētu nodot ekspluatācijā nākamā gada rudenī: pašlaik ir pilnībā izbūvēts pagrabstāvs un jau iezīmējas ēkas karkass.

Jaunajā namā Lāčplēša ielā 11 būs septiņi virszemes stāvi un viens pagrabstāvs, kurā paredzēta stāvvieta 18 automašīnām un divas koplietošanas velo novietnes, un atsevišķas nelielas noliktavas nama iedzīvotājiem.

Namā no 2.stāva līdz 7.stāvam tiks izvietoti 28 dzīvokļi - 12 no tiem būs divistabu, 11 - trīs istabu, pieci - četristabu. No 2.stāva līdz 5.stāvam būs izvietoti seši-septiņi dzīvokļi stāvā, 6.stāvā būs trīs dzīvokļi, bet 7.stāvā - viens dzīvoklis. Dzīvokļiem platība būs no 46 līdz 250 kvadrātmetriem.

Dzīvokļu cenas topošajā ēkā plānotas sākot no 3500 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.

«Axi Invest» ietilpst starptautisko finanšu pakalpojumu sniedzēju grupā, kas savus pakalpojumus sniedz tādās valstīs kā Latvija, Krievija, Čehija, ir pārstāvēts arī Kiprā un Honkongā. «Axi Invest» pašlaik plāno vēl divu jaunu projektu attīstību Rīgā «premium» un augstākajā vidējā (biznesa) nekustamo īpašumu segmentā.

«Axi Invest» vienīgais īpašnieks ir Krievijas pilsonis Igors Kims. Uzņēmums pērn strādāja ar 186 646 eiro apgrozījumu un cieta 714 556 eiro zaudējumus, liecina «Firmas.lv» informācija.