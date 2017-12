Pieprasījums pēc pirotehnikas Jaunā gada svinībām šogad līdzvērtīgs citiem gadiem

Pirotehnikas uzņēmuma «Aldi» valdes priekšsēdētājs Aldis Zārbergs pastāstīja, ka pēdējo gadu laikā pieprasījums pēc pirotehnikas klientu vidū bijis vienādā līmenī. «Nav krīzes, lai nepirktu, un nav nekāda ekonomiskā uzplaukuma, lai pirktu,» atzina Zārbergs.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par pirotehnikas pārdošanas apjomiem Jaunā gada svinībām vairāk varēs pateikt tikai nākamā gada sākumā. Turklāt intensīva pirotehnikas iegāde cilvēku vidū vērojama dažas dienas pirms svētkiem, jo, pēc «Aldi» valdes priekšsēdētāja teiktā, klienti tās iegādi mēdz atlikt uz pēdējo brīdi.

Runājot par pieprasījumu gan no privātpersonām, gan pašvaldībām, Zārbergs skaidroja, ka pašvaldības pirotehniku iepērk laicīgi, un nav iespējams teikt, ka pieprasījums no tām, salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad būtu mainījies. Savukārt pieprasījumu pēc pirotehnikas no privātpersonām ietekmē dažādi faktori, tostarp laikapstākļi. «Kad svētkos ir balts, gaišs sniegs, tad vairāk pērk, bet, kad zina, ka līst lietus, kāds nobremzē un nenopērk,» uzsvēra «Aldi» valdes priekšsēdētājs.

Vaicāts, cik vidēji klientes tērē pirotehnikai Jaunā gada svinībām, Zārbergs norādīja, ka tam atvēlētā summa ir robežās no 40 līdz 50 eiro.

Mazumtirdzniecības veikala «Gards» pārdošanas direktors Deniss Gudejevs skaidroja, ka šogad pieprasījums pēc pirotehnikas Jaunā gada svinībām īpaši neatšķiras no iepriekšējiem gadiem. Viņš pieļāva, ka tas varbūt ir mazliet pieaudzis, tomēr to ir grūti pateikt.

Vienlaikus viņš sacīja, ka pārdošanas rezultāti bija labāki, piemēram, 2014. un 2015.gadā, kad pirotehniku bija iespējams tirgot stendos tirdzniecības centros. Tomēr no 2016.gada pirotehniku var tirgot tikai specializētajos veikalos, līdz ar to cilvēku informētība par to un interese par pirotehnikas iegādi tajos aug pakāpeniski, kas varētu radīt nelielu pieaugumu pieprasījumā, norādīja Gudejevs.

Taujāts, cik vidēji klienti tērē pirotehnikai, «Gards» pārdošanas direktors sacīja, ka to ir grūti pateikt, jo daži tai izvēlas atvēlēt vien pāris eiro, kamēr citi par to ir gatavi maksāt 100 eiro un vairāk.

Pirotehnikas veikala «Petarde LTD» direktors Jānis Nutcovs norādīja, ka ir grūti pateikt, kāds šogad būs pieprasījums, jo tas pēdējo gadu laikā nav īpaši mainījies. Tomēr šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, tirdzniecības apstākļi, pēc viņa teiktā, ir krietni labāki, jo pirms svētkiem ir divas brīvdienas, kas cilvēkiem laicīgi ļauj iegādāties pirotehniku. Pērn veikalam bija grūti apkalpot klientus, jo cilvēki steidza iepirkt pirotehniku vienīgajā brīvdienā pirms svētkiem, uzsvēra Nutcovs.

Viņš sacīja, ka tieši pirms svētkiem pirotehniku vairāk iegādājas privātpersonas, savukārt pašvaldības profesionālus salūtus pasūta jau laicīgāk - uzreiz pēc valsts svētkiem, jo tam ir nepieciešams rīkot arī iepirkumus.

Vaicāts, cik lielu summu cilvēki vidēji atvēl pirotehnikai Jaunajam gadam, «Petarde LTD» direktors norādīja, ka tā variē robežās no 20 līdz 50 eiro.