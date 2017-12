VID sāk sodīt taksometru kompānijas par skaitītāju nemainīšanu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sācis rosināt administratīvās lietas tām taksometru kompānijām, kas nekādi nav reaģējušas uz dienesta aicinājumu nomainīt skaitītājus uz jaunajām prasībām atbilstošiem aparātiem un nav snieguši informāciju par to, vai un kad to plāno izdarīt, sestdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

«Esam sākuši rosināt administratīvās lietvedības, tur droši vien būs visādi sodi un, ja vajadzēs, pat līdz saimnieciskās darbības apturēšanai. Pretējā gadījumā nekādas aktīvas darbības pēc mūsu iepriekšējās sanāksmes, kur mēs nācām viņiem pretī, nebija. Acīmredzot, mūsu sabiedrībā kaut kāds noteikts sabiebrības slānis saprot tikai represīvās metodes, nevis kaut kādu normālu komunikāciju un sadarbību,» saka VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Sandra Kārkliņa - Ādmine.

Sākto lietu skaits mērāms simtos, «LNT Ziņām» atzina VID pārstāve. Šobrīd no reģistrētajiem 2000 skaitītājiem uz jaunām prasībām atbilstošajiem nomainīti nedaudz vairāk nekā 500, daudzi stāv rindās uz nomaiņu. Daži ielās sastaptie taksisti nezināja, kad kompāniju vadība plāno mainīt skaitītājus, bet vairāki zināja teikt, ka tas tikšot darīts nākamgad. Daļa taksometru kompāniju esot sākušas rīkoties tikai bailēs no represijām, turklāt ne vien no VID, bet arī pašvaldības policijas puses.

Jaunām prasībām atbilstošs skaitītājs maksājot 500 eiro, nomaiņa 100 eiro, verifikācija vēl 40 eiro, bez maksas esot vien kalibrēšana. Šīs izmaksas esot bijis nepārvarams šķērslis mazākām taksometru kompānijām. «Tā ir diezgan precīza informācija, ka daudzas mazās firmiņas, kur ir viens, divi, trīs taksometri, viņi vienkārši izlēma neturpināt savu biznesu, jo skaitītāju nomaiņa finansiāli viņiem ir pārāk nepanesams slogs,» neslēpj Latvijas Taksometru pārvadātāju darba devēju biedrības valdes loceklis Ilmārs Lancers.

Tomēr taksometru pakalpojumu cenām gan pagaidām netiek prognozēts pieaugums, jo konkurence vienalga saglabājas gana augsta.