Jaungada brīvdienās vairākas reizes palielinājušies bezalkoholiskā vīna un dzirkstošā vīna pārdošanas apmēri

Latvijas lielākajos mazumtirdzniecības tīklos Jaungada brīvdienās no 30. decembra līdz 1. janvārim līdz pat vairākām reizēm auguši bezalkoholiskā vīna un dzirkstošā vīna pārdošanas apmēri, kā arī audzis pieprasījums pēc salātiem, svaigas gaļas, zivīm un saldumiem, pastāstīja aptaujātie mazumtirgotāju pārstāvji.

Mazumtirgotāja «Maxima Latvija» komunikācijas speciāliste Zane Udrase sacīja, ka Jaungada svētku brīvdienās salīdzinājumā ar nedēļas nogali decembra sākumā iedzīvotāji ievērojami vairāk iegādājās dzīvas zivis, ananāsus, saldumus, konservētos dārzeņus un citas preces. Piemēram, dzīvo zivju pārdošanas apjomi aizvadītajā nedēļas nogalē salīdzinājumā ar decembra sākumu palielinājās 11 reizes, ananāsu - 30 reizes, bezalkoholiskā vīna - piecas reizes, dzirkstošā vīna - četras reizes, bet konservēto dārzeņu - sešas reizes.

Udrase piebilda, ka aizvadītajā nedēļas nogalē salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada pārdošanas apmēri ir bijuši līdzīgi, taču šogad Jaungada brīvdienas salīdzinājumā ar gadu iepriekš par 27% pieauga marinēto gurķu pārdošanas apjomi, bet aptuveni par 14% - svētku atribūtikas pārdošanas apjomi.

Pēc «Maxima Latvija» komunikācijas speciālistes teiktā, lielākais pieprasījums pēc svētku precēm bija sestdien, 30. decembrī.

Mazumtirgotāja «Rimi Latvia» vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Ezeriete aģentūrai LETA apliecināja, ka šogad svētkos galdā tika celti arī dažādi dzērieni, piemēram, konjaks, viskijs, kā arī degvīns un pēc atsevišķiem produktiem pieprasījums pieauga pat uz pusi. Jaungada brīvdienās joprojām pieprasīts bija arī «Rīgas Melnais Balzams», kā arī dažādu veidu vīni. Pirktākie vīni bija Itālijas un Francijas sarkanvīni, savukārt no dzirkstošajiem vīniem populārākie bija «Rīgas Šampanietis» un «Martini Asti», kā arī šogad īpaši izteikti audzis pieprasījums pēc Francijā ražotā īstā šampanieša, kā arī «Prosecco» tipa dzirkstošajiem dzērieniem.

Pēc Ezerietes teiktā, svētku laikā pirktāko produktu vidū bija speķa pīrādziņi, siera un gaļas salāti, kā arī dažāda veida svaigā gaļa un zivis. No konditorijas izstrādājumiem pieprasītākā svētku laikā bijusi «Meža ogu kārums «Tartalette«», kam seko kūka «Cielaviņa» un «Medus kūka». Līdz pat janvāra pirmajai pieprasījums bija arī pēc piparkūkām un dažādām šokolādes konfektēm, no kurām populārākās bija zīmola «Laima» šokolādes izlases, kā arī «Ferrero Rocher» produkcija. Nemainīgi augsts pieprasījums bija arī pēc kafijas. Tāpat palielinājās pieprasījums arī pēc saldējuma, kas ļauj domāt, ka siltā laika ietekmē tas tika izvēlēts kā saldais ēdiens. Starp augļiem un dārzeņiem arī gada nogalē iecienīti bija mandarīni, banāni, kā arī ananasi, savukārt no dārzeņiem - tomāti, gurķi, kā arī visa veida zaļumi un zaļie salāti.

Ezeriete teica, ka svētkos tika iegādāta arī dažāda svētku atribūtika - galda servēšanas piederumi, lietas mājas dekorēšanai, tostarp, eglīšu rotājumi. Viens no populārākajiem pirkumiem bija arī brīnumsvecītes un plaukšķenes, kā arī rotaļlietas, kas ļauj domāt, ka arī Jaunajā gadā bērniem tika sarūpētas dažādas dāvanas.

«Kopumā jāsecina, ka gada nogale «Rimi» veikalu tīklam bijusi aktīva un salīdzinājumā ar pagājušo gadu - pieprasījums audzis visās produktu grupās,» teica Ezeriete.

Pēc viņas teiktā, iedzīvotāji svinībām gatavojās laicīgi un veikalu biežāk apmeklēja sestdien, 30. decembrī, savukārt 31. decembrī uz veikalu steidzās tie, kas gatavojās svinībām ārpus mājas un izvēlējās iegādāties svētku cienastu līdzi ņemšanai.

«Rimi» un «Maxima» ir lielākie tirdzniecības tīkli Latvijā.