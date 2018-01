LOSP neatbalsta grozījumus noteikumos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā

LOSP enerģētikas jautājumu darba grupa izvērtēja Ekonomikas ministrijas (EM) atbildībā esošo grozījumu projektu noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā. Darba grupā piedalījās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas (LAEF), Latvijas bioenerģijas asociācijas (LBA), Latvijas zemnieku federācijas (LZF), Latvijas cūku audzētāju asociācijas (LCAA), Latvijas aitu audzētāju asociācijas (LAAA), Zemnieku saeimas (ZSA) un citu lauksaimnieku organizāciju enerģētikas speciālisti. LOSP neatbalsta piedāvāto grozījumu projekta redakciju.

«Šāda apjomīga un nozīmīga dokumenta saskaņošana starpposmā starp Ziemassvētkiem un Jaunā gada brīvdienām, nav nopietns solis. Tas mūsu ekspertiem vēl vairāk liek satraukties par šādas rīcības mērķiem - virzīt noteikumu grozījumus sasteigti, bez pienācīgas izvērtēšanas, tajā skaitā ar lauksaimniekiem, kuri ir lielākie biomasas un atkritumu koģenerācijā ražotās elektroenerģijas piegādātāji,» pauda LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis uzsvēra, ka atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas (AER) attīstība no atjaunojamiem energoresursiem ir jāveicina, ko atzīst gan Eiropas Parlaments, gan Enerģētiskā savienība, aicinot samazināt administratīvos šķēršļus enerģijas pašražošanas jaudu palielināšanā, vienkāršojot atļauju piešķiršanas procedūras. «Pēdējo gadu laikā mūsu valsts īstenotās normatīvo aktu izmaiņas ir vērstas uz atjaunojamās enerģijas nozares uzņēmumu darbības ierobežošanu un nosacījumu pasliktināšanu, kas turklāt notiek haotiski un neprognozējami,» sacīja Vilnītis. Arī LOSP dalīborganizācijas, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas, ieskatā konkrētie grozījumi MK noteikumos ir vērsti uz to, lai izslēgtu maksimāli daudz atjaunojamos resursus izmantojošo koģenerācijas staciju no obligātā iepirkuma, informēja LOSP.

LOSP norādīja - lai sistēmu sakārtotu un novērstu atbalsta mehānisma radītā sloga uz elektroenerģijas lietotājiem pieaugumu un izslēgtu krāpniecības gadījumus elektroenerģijas ražošanā, noteikumu anotācijās skaidri jānosaka nepieciešamie atbalsta mehānisma sasniegtie rezultatīvie rādītāji Eiropas Komisijas (EK) direktīvā noteiktā mērķa sasniegšanai no AER vai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma īstenošanas un kontroles rezultatīvajiem rādītājiem vismaz uz 2016. gada beigām, vēl nerealizēto tiesību pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu analīze un iespējama OIK pieauguma prognoze, šīs tiesības realizējot, joprojām Latvijā AER atbalsta sistēmas ietvaros tiek atbalstīta fosilo resursu (dabas gāzes) TEC darbība.

LOSP atkārtoti uzsver un aicina EM, izstrādājot MK noteikumus, dot vismaz viena mēneša periodu noteikumu projekta pienācīgai izvērtēšanai, nodrošināt maksimālu OIK, pieslēguma maksu un pārvades izmaksu caurspīdību, publicējot informāciju par iekasēto maksu izlietojumu. Tāpat LOSP aicina EM izvērtēt OIK diferenciācijas ietekmi, nepieļaujot OIK pieaugumu vidējām un mazām zemnieku saimniecībām, izstrādājot Enerģētikas stratēģiju - pamatnostādnes par prioritāti uzskatīt patērētāju intereses un to konkurētspējas veicināšanu un izstrādāt likumu Enerģijas ražošanai un izmantošanai pašpatēriņam.

Tāpat LOSP aicina EM, ņemot vērā ievērojamo saražotās zaļās enerģijas apjomu, nodrošināt tā saucamās Elektroenerģijas statistikas tirdzniecību, kā to jau ir veikušas Igaunija un Lietuva, noteiktā laika periodā pārtraukt OIK maksājumus elektroenerģijas ražošanai dabas gāzes koģenerācijā. Tāpat LOSP ieskatā, ņemot vērā EM plānoto OIK sistēmas izvērtējuma pētījumu, grozījumus MK noteikumos būtu saprātīgi veikt, saņemot secinājumu.

LOSP ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 59 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

Jau ziņots, lai nākotnē maksimāli novērstu negodprātīgas rīcības iespējamību obligātā iepirkuma piemērošanā atjaunojamo energoresursu un koģenerācijas elektrostacijās, EM izstrādājusi grozījumus MK 2009.gada 10.marta noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā un MK 2010.gada 16.marta noteikumos par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību", rosinot pastiprināt šī procesa uzraudzību.

Ministrija rosina veikt grozījumos MK noteikumos, nosakot, ka trīs mēnešu laikā pēc elektroenerģijas ražošanas uzsākšanas koģenerācijā komersantam būs jānoslēdz līgums ar publisko tirgotāju. Ja šāds līgums netiks noslēgts, komersants zaudēs tam piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Tāpat paredzēts noteikt uzstādāmās jaudas minimālo slieksni. Tas nozīmē, ka komersants izsniegtā lēmuma par elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu ietvaros drīkstēs sākotnēji uzstādīt jaudu, kas ir vismaz 50% apmērā no izsniegtā lēmuma par elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu norādītās plānotās uzstādāmās jaudas. Ministrija ir konstatējusi gadījumus, kad komersanti uzstāda vairākas reizes mazāku elektrisko jaudu, nekā norādīts to iesniegumos elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai.

Tāpat EM piedāvā atļaujā noteikt piešķirtā elektroenerģijas iepirkuma apjoma samazinājumu atbilstoši faktiski uzstādītajai jaudai, lai precīzāk prognozētu nākotnes OIK mehānisma izmaksas un samazinātu iespēju, ka šobrīd neizmantotā atļautā jaudas un elektroenerģijas iepirkuma apjoma daļa rada papildu izmaksas obligātā iepirkuma ietvaros nākotnē.

Vienlaikus EM rosina paplašināt regulējumu elektrostaciju kontrolei. Tāpat paredzēts būtiski saīsināt termiņus no ministrijas pieprasījuma komersantam līdz kontroles grupas pārbaudes veikšanai, kā arī noteikt, ka kontroles grupa varēs veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma. Paredzēts arī, ka kontroles grupa pārbaudīs faktisko situāciju stacijās visos projekta īstenošanas posmos - no būvniecības līdz ražošanai.

Tāpat plānots noteikt īsākus termiņus elektrostacijās konstatēto neatbilstību novēršanai.

Savukārt gadījumos, kad tiks konstatēta apzināta krāpniecība, piemēram, pie būtiskiem tehnoloģiskiem pārkāpumiem un neatbilstošu kurināmo resursu izmantošanas, ministrija bez brīdinājuma būs pienākums lemt par obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu.