«CBRE Baltics»: Šogad Rīgā plānots pabeigt trīs jaunu viesnīcu būvniecību

Rīgas viesnīcu fonds pērn palielinājās par 512 numuriem, ieskaitot pieczvaigžņu viesnīcas «Grand Hotel Kempinski Riga» atvēršanu. Arī 2018.gads Latvijā jaunu viesnīcu ziņā būs bagātīgs, ir plānots pabeigt trīs jaunu viesnīcu būvniecību ar kopējo numuru skaitu 347, kā arī tirgū tiks piedāvāti 250 renovēti numuri.

Neskatoties uz jaunu viesnīcu piedāvājumu tirgū, numuru noslogojums Rīgā turpināja pieaugt un šī tendence turpināsies arī šogad, norāda «CBRE Baltics». Ņemot vērā konkurences palielināšanos viesnīcu sektorā, viesnīcu operatoriem būs jāveic virkne mērķtiecīgu pasākumu, lai saglabātu esošos klientus, lielāku uzmanību pievēršot precīzākai mērķauditorijas noteikšanai un produkta pozicionēšanai tirgū, jo papildus tiešajiem konkurentiem tirgū palielinās arī īstermiņa īres dzīvokļu piedāvājums.

Viesnīcu numuru vidējo noslogojumu Latvijā 2017.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, Latvijā ir audzis par 1,7 procentpunktiem līdz 45,7%, bet Rīgā - par 1,1 procentpunktu līdz 56,1%.

Atšķirības starp galvenajām viesnīcu koncepcijām nākotnē kļūs vēl izteiktākas, prognozē «CBRE Baltics». No vienas puses, arvien pieaug ierobežoto pakalpojumu koncepciju attīstība, kas gandrīz pilnībā vērsta tikai uz istabu pārdošanu un ļoti ierobežotas papildu ieņēmumu plūsmas nodrošināšanu, piemēram, ar restorānu ierīkošanu («Park Inn by Radisson Residence Riga Barona» koncepts). Lai paplašinātu pakalpojumu piedāvājumu saviem viesiem, daži no zīmoliem arvien vairāk iesaistās stratēģiskajās partnerībās ar veiksmīgiem pārtikas un dzērienu («F&B») operatoriem vai uzņēmumiem, kas atrodas netālu no viesnīcas, tostarp veselības klubiem un sporta zālēm. Šis koncepts īpaši veiksmīgi darbojas pilsētās, un tas ļauj operatoriem maksimizēt peļņu, maksimāli piedāvājot numurus viesiem un vienlaikus nodrošinot pieeju citiem pakalpojumiem.

No otras puses, ir viesnīcu uzņēmumi, kas investē apjomīgus līdzekļus «F&B» sektorā un publiskās telpas attīstīšanā, lai palielinātu peļņu, izmantojot ieņēmumus, kas nav tieši saistīti ar numuru pārdošanu. Šādas viesnīcas arvien vairāk kļūst par pieprasītu izklaides un pulcēšanās vietu ne tikai tūristiem, bet arī iedzīvotājiem, biroju darbiniekiem, tādējādi nodrošinot socializēšanās funkciju, piemēram, «Pullman Riga Old Town» rīko brančus arī cilvēkiem no malas.

