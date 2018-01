AT spriedums lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no SPRK būs pieejams februārī

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments šodien turpināja izskatīt kasācijas sūdzību lietā par mazās hidroelektrostacijas (HES) tiesībām saņemt zaudējuma atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams šī gada 7.februārī, informēja AT pārstāve Baiba Kataja.