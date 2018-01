Turpmāk sods par siltumnīcefekta gāzu emisiju slēpšanu būs līdz € 1400

Izmaiņas veiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) skaidro, ka akceptētās izmaiņas ir nepieciešamas, lai korekti noteiktu kompetences par administratīvo atbildību attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) gaisa kuģu operatoru pienākumu nepildīšanu. Likumā šī kompetence noteikta Civilās aviācijas aģentūrai (CAA), nevis Valsts vides dienestam (VVD), kā tas ir pašreiz.

Noteikta arī administratīvā atbildība par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas pienākumu, kas kuģiem ar bruto tonnāžu virs 5000 tonnām ir noteikti ar ES regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, nepildīšanu. Šī administratīvā atbildība tiek piemērota regulā definētajam uzņēmumam, kas ir kuģa īpašnieks vai jebkura cita organizācija vai persona, piemēram, pārvaldnieks vai bezapkalpes kuģa fraktētājs, kas no kuģa īpašnieka pārņēmis atbildību par kuģa darbību. Ar likumu noteiktie naudas sodi ir pielāgoti tiem soda apjomiem, kas ir noteikti ES ETS operatoriem un gaisa kuģu operatoriem.

Par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par ikgadējā verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm vai tā datu sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kurai ir izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, tiks izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskai personai vai juridiskai personai no 210 līdz 1400 eiro.

Tāds pats sods tiks noteikts par oglekļa dioksīda emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par ikgadējā verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu CAA vai tā datu sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kas veic kādu no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļautajām aviācijas darbībām. Vienlaikus šāds sods arī paredzēts par verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm vai tā datu sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, uz kuru attiecas pienākums veikt jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu.

Tāpat arī par ikgadējā ziņojuma par degvielas un enerģijas daudzumu un siltumnīcefekta gāzu intensitāti neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm, ja to nebūs iesniegusi persona, uz kuru kā degvielas piegādātāju attiecas pienākums ziņot par Latvijā piegādātās degvielas un enerģijas daudzumu un siltumnīcefekta gāzu intensitāti piegādātajā degvielā, izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu 210 līdz 1400 eiro apmērā.