«Lido»: Ēdināšanas nozarē Latvijā šogad bažas rada likumdošanas izmaiņas

«Straujais izejvielu cenu kāpums, kas aizsākās 2016. gada otrajā pusē un turpinājās arī pagājušajā gadā, ir nedaudz norimis, tomēr bažas rada šī gada izmaiņas likumdošanā, piemēram, akcīzes nodokļa palielināšana degvielai, kas noteikti ietekmēs arī ēdinātājus,» sacīja Blumbergs, komentējot prognozes par ēdināšanas nozares attīstību 2018.gadā.

Viņš atzina - Latvijas ekonomiskā situācijas nosaka, ka patērētāji nav gatavi par produktiem maksāt ievērojami vairāk. Tāpēc sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem šogad būs īpaši svarīgi strādāt pie efektivitātes celšanas, lai varētu darboties atbilstoši savām vērtībām un nezaudēt konkurētspēju šajā sarežģītajā situācijā.

Blumbergs uzsvēra, ka arī «Lido» šogad turpinās strādāt pie darbības procesu efektivizācijas, veidojot vienotu sistēmu, lai vēl vairāk uzlabotu finanšu rādītājus.

Tāpat «Lido» valdes priekšsēdētājs pastāstīja, ka 2018.gadā «Lido» plāno renovēt vienu līdz divus restorānus.

Kā ziņots, 1.janvārī stājās spēkā virkne izmaiņu nodokļu regulējumā.

Tostarp minimālā alga ir palielināta līdz 430 eiro līdzšinējo 380 eiro vietā. Tāpat pieaudzis maksimālais diferencētais neapliekamais minimums no 115 eiro uz 200 eiro. Neapliekamais minimums pakāpeniski samazināsies atkarībā no ienākuma apmēra, un pilnībā to šogad nepiemēros ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī.

Ar grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā tiek paredzēts konceptuāli jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas režīms. Jaunais UIN modelis paredz UIN maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citādā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina uzņēmuma turpmāku attīstību. Likuma grozījumi arī paredz, ka aprēķinātās dividendes turpmāk tiks apliktas uzņēmuma līmenī, piemērojot 20% likmi, t.i., fiziskās personas saņemtās dividendes netiks apliktas ar IIN.

Turpretī ar grozījumiem likumā «Par akcīzes nodokli» kompensēs nodokļu reformas ieviešanas rezultātā radušos nodokļu ieņēmumu zudumus. Likuma grozījumi paredz celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam, kā rezultātā, piemēram, degvielas litrs sadārdzinājies par 4 līdz 5 centiem.

«Lido» grupā ietilpst 13 ēdināšanas vietas un trīs veikali Rīgā, trīs «Lido» Tallinā, divi restorāni «Kirsons» un ražotne Berlīnē, kā arī gaļas un kulinārijas ražotne, alus darītava un konditoreja Rīgā.

Uzņēmums dibināts 1991.gadā. Tā pamatkapitāls ir 992 427 eiro.